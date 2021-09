L'ancien gantois Stallone Limbombe suspecté de trafic de drogue

Stallone Limbombe, ancien joueur de l'Antwerp et La Gantoise actuellement au Liese Kempenzonen, est suspecté de trafic de drogue.

Un trafic de drogue supposé a eu lieu dans une rue d'Anvers, et la police, en se rendant sur les lieux, a ainsi arrêté ce que le Nieuwsblad rapporte être Stallone Limbombe (30 ans), ailier du Lierse, formé à Genk et frère du Diable Rouge Anthony Limbombe.

Le joueur a refusé de coopérer et insulté les officiers de police, ce qui lui vaudra d'être poursuivi pour outrage à agents et refus de coopérer. Le Lierse-Kempenzonen considère l'affaire comme "privée" et n'a pas souhaité commenter.