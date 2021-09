Ligue des Champions : l'Ajax trop fort pour le Besiktas de Batshuayi, le Shakhtar tient l'Inter en échec

Déjà battu par Dortmund lors de la première journée, le Besiktas s'est également incliné à l'Ajax Amsterdam. Le Shakhtar a de son côté tenu en échec l'Inter Milan, qui stagne.

Shakhtar Donetsk 0 - 0 Inter Milan

Pas de buts à Kiev dans ce duel entre deux équipes qui avaient été battues lors de leur premier match, l'Inter Milan par l'ogre madrilène et le Shakhtar, de manière plus gênante, par le petit poucet Tiraspol. Surplace donc pour les deux équipes, et c'est le Sheriff qui s'en réjouira dans sa quête d'une troisième place qui ferait office d'exploit. Nicolo Barella se sera créé la plus grosse occasion en première période, faisant trembler la latte de Piatov d'une superbe frappe.

Ajax Amsterdam 2 - 0 Besiktas

Michy Batshuayi était titulaire du côté du Besiktas mais aura vécu une soirée très difficile. Privée de plusieurs cadres, l'équipe stambouliote enchaîne une seconde défaite et n'aura pas pu revendiquer grand chose à Amsterdam, Berghuis (17e) et Haller (43e) ayant fait la différence en première période.

Batshuayi aura deux bons ballons seulement, touchera même le poteau, mais ne parviendra pas à faire la différence, tandis que Karaman verra son but être annulé pour une faute offensive. L'Ajax, de son côté, aurait nettement pu en mettre l'un ou l'autre de plus au fond mais s'en contentera, prenant 6 points d'avance sur les Turcs.