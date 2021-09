L'Italie et l'Argentine vont s'affronter dans une rencontre amicale de prestige

L'UEFA et la CONMEBOL ont annoncé la tenue d'une rencontre amicale de gala entre l'Italie et l'Argentine. Les champions d'Europe et d'Amérique du Sud d'affronteront en juin 2022. Ce genre de rendez-vous devrait se multiplier dans les années à venir.

En effet, l'UEFA et la CONMEBOL ont également annoncé qu'une opposition entre le champion d'Europe et celui d'Amérique du Sud se déroulera lors des trois prochaines éditions. Avec l'organisation de ces duels de prestige, les deux associations veulent renforcer leur collaboration.

⚽ #EURO2020 winners Italy will meet #CopaAmerica champions Argentina in June 2022.



🤝 The match is part of the cooperation between UEFA and @CONMEBOL, which includes youth and women’s football, futsal, the exchange of referees and technical training schemes.



Full story: ⬇️