Mats Rits s'en souviendra: "Mon premier but en Ligue des Champions"

Mats Rits a offert la victoire au Club de Bruges lors de cette deuxième rencontre de la Ligue des Champions.

Alors que la première période allait se terminer, Mats Rits a trouvé le chemin des filets ce mardi soir sur la pelouse de Leipzig. "C'est mon premier but en Ligue des Champions. Je vais donc cocher une croix dans le calendrier car je m'en souviendrai longtemps."

Le milieu de terrain belge reviens ensuite sur la rencontre, qu'il analyse à chaud: "Nous aurions signé pour un point, alors prendre les trois c'est tout simplement fantastique. Le but encaissé, c'est dommage, mais pour le reste nous avons eu plus d'occasions. Après la pause, c'est dommage de ne pas avoir marqué le troisième mais nous étions bien organisés et nous n'avons plus encaissé".

Une analyse froide et réaliste qui correspond à la réalité: le Club de Bruges mérite ces trois points. Cap maintenant sur Anderlecht et le Topper en Jupiler Pro League.