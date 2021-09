Pelé donne de ses nouvelles !

Après que sa fille ait rassuré quant à son état de santé, Pelé lui-même a donné de ses nouvelles après son opération.

Retourné à l'hôpital pour des examens après avoir été opéré début septembre d'une suspicion de tumeur au colon, Pelé (80 ans) a inquiété ses fans et tout le Brésil, mais a désormais rassuré via son propre compte Instagram, après que sa fille Kely ait donné de ses nouvelles. "La physiothérapeute m'aide à m'échauffer pour remonter sur le terrain. Peu importe la taille du défi, le plus important est de célébrer chaque petite victoire sur le chemin", écrit Pelé.