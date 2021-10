Ronald Koeman: "Est-ce que c'était mon dernier match?"

L'entraîneur batave et le FC Barcelone ont pris une sacré claque en Ligue des Champions.

Sur la sellette, l'entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman pourrait diriger son dernier match sur le banc du club catalan contre l'Atletico Madrid samedi en Liga, selon certaines rumeurs. En conférence de presse ce vendredi, le technicien néerlandais a évoqué sa situation très difficile.

"S'il s'agit de mon dernier match ? Personne ne m'a rien dit. Il est vrai que le président était ici ce matin, mais je ne l'ai pas vu car je me préparais pour le match. Il ne m'a rien dit, mais j'ai des oreilles, j'ai des yeux et je sais que beaucoup de choses ont fuité. Si un succès pourrait me permettre de rester ? C'est une question pour demain. Tout le monde sait que je suis ici pour l'amour de ce club. Je suis arrivé ici dans une situation compliquée et chacun a son opinion. Je me préoccupe des joueurs et de gagner le match. Je suis fatigué de me défendre. Tout le monde peut analyser la situation du club et de l'équipe", a lancé le coach du Barça.