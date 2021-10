Une surprise dans le onze de départ de Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer l'avait dit lors de l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Old Trafford, le Portugais sera parfois rélégué sur le banc et ne disputera pas toutes les rencontres, pour le préserver.

Cette après-midi, Manchester United reçoit Everton et Cristiano Ronaldo débutera la rencontre sur le banc. Nul doute que le Portugais montera en cours de rencontre si le résultat ne penche pas en faveur des Mancuniens.

🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴



Presenting Ole's Reds to take on Everton 👊#MUFC | #MUNEVE