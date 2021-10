Porto et le Sporting s'imposent et partent à la chasse de Benfica

Porto et le Sporting ont tous deux remporté leur sixième victoire de la saison hier soir.

Dans un premier temps, Porto s'est imposé à domiciie face à Paços De Ferreira, 2-1. Les deux équipes se sont quittées dos à dos à la mi-temps, sur le score de 1-1. En seconde période, Wendell a donné l'avantage aux siens à la 52e minute, avantage que l'équipe de Sergio Conceicao ne perdra plus, même malgré l'exclusion de Taremi en toute fin de rencontre.

Plus tard dans la soirée, le Sporting s'est imposé 1-2 sur la pelouse d'Arouca. Devant au repos grâce à un but de Matheus, les Leoes ont tout de même eu quelques sueurs froides lors de l'égalisation de Dabbagh à la 51e. Trois minutes plus tard, Santos redonnait l'avantage au Sporting, avantage qu'ils ne perdront plus.

Derrière Benfica et son 21/21, Porto et le Sporting comptent 20 points en huit rencontres.