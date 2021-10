Axel Witsel préface le Final Four : "Il y a un titre au bout et on veut le gagner"

Axel Witsel était présent en conférence de presse ce lundi, pour lancer la rencontre de jeudi entre la Belgique et la France. Le milieu de Dortmund est apparu détendu, mais motivé.

Axel Witsel (32 ans) a préfacé avec le sourire ce qu'il s'attend à être "un beau match" entre la Belgique et la France ce jeudi, dans un contexte qui rappelle bien sûr la demi-finale de 2018. "En tant que joueurs, nous n'avons plus vraiment ça en tête, ce qui compte sera de faire un bon match et d'aller jusqu'en finale", entame le milieu du Borussia Dortmund. Car Witsel est clair à ce sujet : la Ligue des Nations, si elle n'a pas l'éclat d'un Euro ou un Mondial, les Diables veulent la gagner.

La Ligue des Nations avec la Belgique ou la Ligue des Champions avec Dortmund ?

"Nous voulons remporter un trophée ensemble, ça nous tient à coeur. C'est une compétition qui sera de haut niveau avec quatre grosses nations. C'est moins prestigieux que l'Euro ou le Mondial, bien sûr, mais au bout, il y a un titre", souligne le Belge. "Il n'y a que deux matchs, et si on bat la France jeudi, on sera en finale. Une fois là, la victoire est proche. La motivation, elle est toujours là, que ce soit pour les qualifications, un Mondial ou la Nations League", affirme encore Witsel. "Représenter son pays reste une fierté peu importe le contexte. Et affronter la France, l'Espagne, l'Italie, c'est pour ça que tu joues au football, comme quand tu joues le Barça ou le Real en Ligue des Champions".

Et à ce propos, si Axel avait le choix entre gagner cette Ligue des Nations ou bien, justement, la Ligue des Champions avec son club ? Courageusement, le Liégeois ne prend pas de joker : "Oh, la Champions League, clairement (rires). Quand même. Et entre le Mondial et la C1 ? (il hésite) Ce serait bien de gagner les deux ...". Et pourquoi pas les trois ?