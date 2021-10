La mauvaise série du Real Madrid inquiète Carlo Ancelotti : "On doit vite trouver un remède"

Accroché par Villarreal (0-0) le week-end dernier, puis battus par le Sheriff Tiraspol (1-2) mardi en Ligue des Champions, le Real Madrid s'est de nouveau incliné sur le terrain de l'Espanyol Barcelone (1-2) ce dimanche en Liga.

Semaine difficile pour le Real Madrid avec un partage suivi de deux défaites. Une série qui inquiète Carlo Ancelotti. "Il faut être honnête. C'est le pire match de notre saison", a lâché le technicien italien à l'issue de la rencontre. "Maintenant, on doit utiliser la trêve internationale pour savoir pourquoi cette équipe a changé d'attitude en une semaine. Mais la défaite n'est pas un accident. On n'a pas bien joué. Deux défaites, ce n'est pas notre habitude dans cette équipe, dans ce club. On doit vite trouver un remède", a conclu l’entraîneur madrilène.

La Casa Blanca conserve provisoirement la tête du championnat, à égalité de points avec l’Atlético Madrid et la Real Sociedad.