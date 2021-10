OFFICIEL: Claudio Ranieri reprend du service en Premier League

Claudio Ranieri est le nouveau coach de Christian Kabasele et des Hornets.

Quatre mois après la fin de son contrat avec la Sampdoria, Claudio Ranieri est de retour aux affaires. Le coach italien prend en main la destinée de Watford et succède à Xisco Munoz, remercié ce dimanche alors que les Hornets occupent la 15e place de Premier League avec un bilan de 7 points sur 21.

Watford sera donc le quatrième club anglais de la carrière de coach de Claudio Ranieri. L'Italien avait dirigé Chelsea entre 2000 et 2004, Leicester City, avec un titre de champion d'Angleterre à la clé, entre 2015 et 2017 et il a également coaché Fulham durant une partie de la saison 2018-2019.