Sinisa Mihajlovic encense Arthur Theate

Le jeune défenseur belge a très vite trouvé ses marques à Bologne et son coach est séduit.

Alors que Sinisa Mihajlovic était dans une situation délicate, le FC Bologne a corrigé la Lazio, dimanche après-midi. Avec un Arthur Theate doublement décisif: le Diablotin a distillé un assist et inscrit un but dans les 20 premières minutes.

Une prestation remarquée et saluée par Sinisa Mihajlovic. "Il a marqué et donné un assist sur des phases travaillées à l'entraînement, mais il a aussi été très bon défensivement", insiste le coach de Bologne, qui apprécie les premiers pas de l'ancien Ostendais en Italie. "Il s'est très vite adapté et il était très concentré dès le début. C'est cette concentration qui lui a permis d'être bon contre la Lazio."