Didier Deschamps : "En faisant superviser la Belgique, je sais ce que je veux faire"

Présent en conférence de presse ce lundi, le sélectionneur de l'équipe de France a évoqué le prochain rendez-vous des Bleus face aux Diables Rouges, jeudi, dans le cadre des demi-finales de la Ligue des Nations.

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps alignera-t-il le 3-4-3 utilisé face à la Finlande (2-0, le 7 septembre) contre la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations ? Après deux nuls très poussifs contre la Bosnie (1-1) et l'Ukraine (1-1) en septembre, la France avait séduit dans ce système en 3-4-3 face aux Finlandais.

"Je sais l'équipe que j'aimerais aligner (sourire). On verra si c'est possible. En faisant superviser la Belgique, je sais ce que je veux faire et si le 3-4-3 a bien marché contre la Finlande, ça a moins bien marché à d'autres moments. C'est une option", a confié le sélectionneur français.