La Nations League peut rapporter gros à l'Union Belge

Une victoire en Ligue des Nations rapporterait beaucoup au vainqueur, pour un tournoi qui ne dure au final qu'une petite semaine.

Deux matchs, une semaine internationale, et peut-être ... 10,5 millions d'euros au total : voilà ce qui attend les Diables Rouges en Ligue des Nations, un tournoi dont l'importance sur le plan sportif est relativisée, mais qui peut s'avérer une belle affaire financière pour l'Union Belge. Quel que soit le classement final, du premier au dernier, il y a de toute façon une prime à la clef pour les quatre finalistes, récompensés donc de leur victoire en poules de la Ligue A. Les quatre équipes qualifiées ont déjà gagné 6 millions de par leur parcours, et gagneront des bonus selon leur résultat à Milan et Turin.

Du champion au perdant de la petite finale, les gains totaux seront de 10,5 à 9, 8 et 7 millions d'euros respectivement. À titre de comparaison, la Belgique avait remporté 16,25 millions d'euros pour sa participation à l'Euro 2020 jusqu'au stade des quarts de finale. Pour un tournoi d'un mois avec une longue préparation en amont, et dont le statut est établi depuis des décennies. Cette Ligue des Nations demandera bien moins d'implication aux Diables Rouges. Autant dire qu'à Tubize, on ne relativise pas l'importance de ce trophée si jeune et remporté pour la première fois par le Portugal en 2019 ...