Domenech et le retour de Benzema: "Avec lui, on s'est pris pour les Belges"

Raymond Domenech, toujours le bon mot à la bonne place.

Pourquoi l'équipe de France a-t-elle manqué son Euro ? L'argument "facile" consiste à pointer du doigt le retour de Karim Benzema (33 ans, 90 sélections et 31 buts), absent en 2018 mais présent en 2021. Et il s'agit plus ou moins de celui choisi par l'ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech.

"La France a raté son Euro parce qu’elle a joué contre-nature, à cause de la présence de Benzema à la pointe de l’attaque. Cette équipe sait défendre, conserver le ballon, tenir bon et jouer le contre, c’est sa philosophie, son ADN. Alors c’est vrai qu’on a du potentiel offensif avec des garçons comme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Benzema, mais ne vous y trompez pas : Benzema, au Real, il est dans une équipe qui attend bas devant son but, joue le contre, et Karim est capable de jouer dans ce registre-là, d’être un point d’appui, de garder le ballon. À l’Euro, il y a eu un décalage entre la philosophie profonde des Bleus et les attentes suscitées par le retour de Karim. Tout d’un coup, ça a transformé l’équipe : on s’est pris pour les Belges", a déclaré Domenech lors d'un entretien accordé à la RTBF.

Pour rappel, la dernière expérience de l'ancien défenseur sur un banc a pris fin sur un triste bilan de 4 nuls et 4 défaites en 8 matchs avec Nantes.