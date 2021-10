Kasper Hjulmand évoque le cas de Christian Eriksen

Christian Eriksen va-t-il rejouer au football dans un futur proche ? Le sélectionneur du Danemark, Kasper Hjulmand, a évoqué la question.

Alors que le Danemark va en Moldavie samedi et reçoit l'Autriche mardi prochain, on ignore encore si Christian Eriksen refoulera un jour les pelouses. Kasper Hjulmand, sélectionneur danois, relativise : "Bien sûr, je n'avais jamais prévu de ne pas inclure Christian Eriksen dans mes plans. Le plan était qu'il prenne encore plus d'importance, aux côtés de Mikel Damsgaard", reconnaît-il. "Mais il doit prendre le temps qu'il faut et dont il a besoin, c'est un choix personnel".

Eriksen pourrait en effet, d'après ce qu'il a laissé sous-entendre, rejouer dans les mois à venir. "Mais personne ne lui met de pression. Quelle que soit sa décision, je le soutiendrai pleinement", affirme Hjulmand.