Guendouzi est heureux de son choix... qui l'a emmené chez les Bleus

Le milieu de terrain français revit depuis son arrivée à Marseille.

Prêté par Arsenal depuis le dernier mercato d'été, le milieu de terrain Mattéo Guendouzi (22 ans, 8 matchs et 1 but en L1 cette saison) s'est rapidement adapté au sein de l'Olympique de Marseille. Performant, le jeune talent français prend un énorme plaisir sous les couleurs du club phocéen.

"Avant de venir à l’OM, j’avais plusieurs choix. Les discours du président Longoria et du coach Sampaoli m’ont convaincu. J’ai immédiatement dit : 'Je veux l’OM'. Déjà, l’OM est le plus grand club français, le seul qui a remporté une Ligue des Champions, il y a une grande histoire. Il y a la plus grosse ferveur du pays, voire du continent. Toutes ces choses ont conforté mon choix. J’aime jouer dans un stade rempli quand je suis à la maison, j’aime sentir le vrai amour des supporters pour le club. C’est ce que j’ai trouvé ici. Je n’ai jamais pris autant de plaisir depuis le début de ma carrière", a assuré Guendouzi pour le magazine Onze Mondial.