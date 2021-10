Laporta pointe Neymar du doigt et se félicite de ne pas l'avoir repris

Le Président du FC Barcelone juge le Brésilien et n'y va pas par quatre chemins.

De retour à la présidence du FC Barcelone en mars dernier, Joan Laporta a récemment indiqué avoir tenté de rapatrier Neymar (29 ans, 5 matchs et 1 but en L1 cette saison) avant que la situation financière du club catalan et la prolongation de l’attaquant au Paris Saint-Germain ne finissent par l’obliger à revoir ses plans. Mais le dirigeant affirme ne pas avoir de regrets à ce sujet malgré le début de saison raté du Barça.

"Nous n'avions pas encore les résultats de l'audit. Nous pensions avoir une marge, que nous avions plus de marge que cela pour nous endetter. Nous avons tenté notre chance et les informations sur Neymar n'étaient pas celles que nous pensions. On nous a dit qu'il voulait partir, qu'il ne resterait pas au PSG et, finalement, il a prolongé. Cela ne m'a pas déçu, c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais, au final, c'est bien de ne pas l'avoir recruté. Cela n'aurait rien réglé à notre situation actuelle", a jugé l’Espagnol au micro de RAC1.