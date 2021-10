Neymar annonce la couleur : le prochain Mondial pourrait être son dernier

Neymar n'a peut-être plus qu'une seule occasion de remporter la Coupe du Monde, l'un des seuls trophées qui manque à sa carrière.

Neymar s'est confié à ce sujet dans le documentaire Neymar & The Line of Kings, diffusé sur DAZN. "Je pense que la Coupe du Monde 2022 au Qatar sera ma dernière. Je ne sais pas si j'aurai encore la force de jouer beaucoup plus longtemps au football", déclare le joueur du PSG, qui aura 30 ans en 2022.

"Je ferai tout ce que je peux pour qu'on gagne en 2022, car remporter le Mondial est l'un de mes rêves depuis que je suis enfant", affirme Neymar. "J'espère y arriver". Quatre ans plus tard, le Mondial aux USA, au Mexique et au Canada pourrait bien se disputer sans l'une des plus grandes stars brésiliennes de sa génération. Qui n'a pas non plus encore remporté la Copa America, s'inclinant en finale cette année ...