La presse anglaise annonce quatre joueurs de Manchester United à Newcastle

Depuis l'annonce du rachat des Magîes, toute l'Angleterre s'enflamme.

Racheté par un fonds d'investissement saoudien, Newcastle va disposer de moyens financiers importants lors du prochain mercato d'hiver en janvier, avec une enveloppe estimée à 220 millions d'euros. Pour se renforcer, les Magpies ont déjà de nombreuses idées et surveillent les situations de plusieurs joueurs à Manchester United.

En effet, d'après les informations du Daily Mirror, le défenseur central Eric Bailly (27 ans, 1 match toutes compétitions cette saison), le milieu Donny van de Beek (24 ans, 3 matchs toutes compétitions cette saison), le milieu offensif Jesse Lingard (28 ans, 6 apparitions et 2 buts toutes compétitions cette saison) et l'attaquant Anthony Martial (25 ans, 7 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) figurent dans les petits papiers de l'actuel 19e de Premier League. Reste à savoir si MU sera prêt à écouter les offres et si les éléments ciblés seront séduits par ce nouveau projet.