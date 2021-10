Karim Belhocine : "Je retrouve un club qui a franchi des étapes au niveau des structures"

Le Franco-Algérien fait son retour à Courtrai qui se cherchait un nouvel entraîneur après le départ de Luka Elsner vers le Standard de Liège.

Karim Belhocine est le nouvel entraîneur de Courtrai, une formation qu'il connait bien puisqu'il y a joué de 2008 à 2011, les trois premières années où le club évoluait à nouveau en première division. Quatre ans plus tard, il était de retour au KVK comme assistant de Johan Walem. Le 8 février 2016, il est devenu l’entraîneur principal avant de partir durant le mois d'octobre 2017 pour rejoindre Hein Vanhaezebrouck à Anderlecht comme adjoint.

"Je retrouve un club, qui a franchi des étapes au niveau des structures, et un groupe de joueurs de qualité", a déclaré Belhocine mercredi lors de sa présentation. "En débarquant au début d’une nouvelle saison, on peut commencer par la préparation, et j’ai aussi été appelé deux fois à la rescousse parce que l’entraîneur était parti, mais je connaissais bien le groupe pour y avoir travaillé. Maintenant, je rejoins une équipe en plein milieu de la saison. C’est une situation inhabituelle, mais dès le premier entraînement, j’ai l’impression que les joueurs vont tout donner comme ils l’ont fait jusqu’ici", a souligné l'ancien coach du Sporting de Charleroi.

Ce vendredi, les Kerels se déplaceront au stade Jan Breydel pour y affronter le Club Bruges lors de la onzième journée de championnat. "C’est la meilleure équipe du pays, nous le savons. Mais nous allons y aller en tablant sur nos qualités et notre engagement", a annoncé Belhocine.