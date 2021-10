🎥 Marouane Fellaini buteur décisif en Coupe avec Shandong Luneng

Marouane Fellaini a emmené son équipe, le Shandong Luneng, au prochain tour de la Coupe de Chine.

Shandong Luneng était opposé au Nantong Zhiyun FC (D2) en Coupe de Chine, et s'est imposé (1-0) sur un but de Marouane Fellaini à la 67e minute de jeu. Et un but plutôt spectaculaire : contrôlant de la poitrine, puis du genou, l'ex-Diable Rouge a ensuite combiné avec un équipier avant d'envoyer le ballon dans la lucarne adverse. Fellaini inscrivait là son 10e but de la saison (9 en championnat en 14 rencontres !).