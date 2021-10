Pochettino a cru à une blague : "Leonardo m'appelle et me demande si Messi, ça m'intéresse..."

L'arrivée de Lionel Messi au PSG était naturellement LE coup de l'été, mais Leonardo ne l'a pas pour autant imposé à son entraîneur, auquel il a demandé son avis avant le transfert ...

Mauricio Pochettino n'en a pas cru ses oreilles quand, cet été, son directeur sportif Leonardo l'appelle pour lui poser une question saugrenue : "Il m'appelle et me dit : "Il y a une possibilité que Lionel Messi vienne à Paris. Est-ce que tu aimerais ça ?". C'est une bonne chose qu'il me le demande, mais ... (rires). Je lui ai demandé si c'était une vraie question", rigole le coach du PSG, interviewé dans l'émission Partidazo de COPE.

"À partir de là, a commencé la gestion du dossier. Chaque soir, Leonardo m'appelait pour faire le point. Quand la possibilité se présente, Léo (Messi) veut venir, et il n'a fallu régler que les détails. Nous avions la chance que certains joueurs comme Di Maria ou Neymar lui en aient parlé, qu'il ait une idée de comment ce serait au PSG", raconte Pochettino.