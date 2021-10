Le Steaua Bucarest est décimé par une épidémie de Covid-19

Propriété de George Becali, profondément anti-vaccin, le club roumain est décimé par le Covid-19.

"Si je croise une personne vaccinée, je m'assois au moins à 2 mètres. Vous verrez bien dans un ou deux ans ! Je préférerais me tirer une balle dans la tête que me faire vacciner. Au Steaua Bucarest, on ne se vaccine pas !", avait lâché le propriétaire du club George Becali. Celui qui a multiplié les déclarations anti-vaccin doit peut-être le regretter à l'heure actuelle puisque son équipe est décimée par le virus.

Alors que le Steua doit affronter Mioveni en Championnat ce samedi, le club n'a plus que 13 joueurs disponibles (dont quatre espoirs). Neuf autres sont infectés, donc indisponibles, et quatre sont à l'infirmerie. Le coach et quatre membres du staff sont aussi malades. Seuls l'entraîneur des gardiens, un préparateur physique et le directeur sportif pourront s'asseoir sur le banc du vice-champion de Roumanie.