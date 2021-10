Seraing va devoir s'en remettre : "Pas la première fois qu'on se fait remonter ..."

Le RFC Seraing a pris une sacrée baffe ce samedi sur la pelouse de l'Union. Yahya Nadrani ne savait pas trop quoi dire.

Il faisait partie des rares sérésiens, avec un Kilota irréprochable, à afficher un esprit de révolte en seconde période, se montrant plus qu'énervé lorsque l'USG a commencé à reprendre le contrôle du match. Yahya Nadrani était abattu après la rencontre. "Ce match aurait pu nous permettre d'enchaîner et de remonter à une position intéressante au classement et là, au lieu de ça, on repart vers le bas", regrette-t-il.

"On perd encore des points qu'on ne devait pas perdre, vraiment", peste le défenseur central. "Et ce n'est pas la première fois. C'est arrivé à l'Antwerp, c'est arrivé à Ostende ... Ce sont des points qui auraient dû être acquis, et chaque fois on se fait remonter. C'est inadmissible".