Agüero, un retour en Liga qui lui donne un coup de vieux

L'Argentin a joué ses premières minutes pour le FC Barcelone.

Blessé au mollet depuis son transfert libre en provenance de Manchester City l'été dernier, Sergio Agüero (33 ans) a enfin pu disputer ses premières minutes avec le FC Barcelone à la toute fin du match remporté contre Valence (3-1) ce dimanche, dans le cadre de la 9e journée de championnat.

Un retour en Liga pour l'ancien de l'Atletico Madrid, plus de dix ans après sa dernière rencontre jouée le 21 mai 2011. Et, comme le souligne Opta, son jeune coéquipier Gavi (17 ans, 6 matchs en Liga cette saison) n'était à l'époque âgé que de 6 ans et 289 jours. De quoi donner un petit coup de vieux au Kun !