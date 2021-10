Thierry Henry explique pourquoi Georginio Wijnaldum réalise des débuts timides avec le PSG

Recruté libre en provenance de Liverpool l'été dernier, le milieu de terrain n'est pas parvenu à s'imposer au Paris Saint-Germain et a lui-même admis ses difficultés.

Si Georginio Wijnaldum (30 ans, 9 matchs en L1 cette saison) réalise des débuts timides avec le Paris Saint-Germain, tout n’est pas de la faute du Néerlandais selon Thierry Henry.

"Ce n’est pas un mauvais joueur, mais il a besoin de structure et il n’y en a pas encore au PSG. Saul Niguez connaît ça à l’heure actuelle à Chelsea. Je me rappelle de Fabinho qui avait eu du mal à s’adapter à la structure de Klopp à Liverpool. Ça lui a pris six mois", a lâché le consultant de Prime Vidéo. "S’adapter à quelque chose qui n’est pas encore structuré n’est pas facile quand vous êtes habitué à jouer dans une équipe structurée comme, en l’occurrence, l’équipe des Pays-Bas ou de Liverpool. Il est en train de souffrir avec ça", a précisé la légende d'Arsenal qui se veut toutefois optimiste pour l’avenir du Batave. "Ce n’est pas un mauvais joueur. Tu ne deviens pas mauvais en deux mois. Je l’ai vu jouer avec les Pays-Bas, il est encore bon mais il a besoin de structure", a conclu "Titi"