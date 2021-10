Des clubs anglais souhaitent la démission du président de la Premier League

Le rachat du Newcastle n'a pas fait que des heureux au sein du football anglais.

La Premier League et ses instances vivent une période de turbulences depuis le rachat de Newcastle par les Saoudiens. Selon The Athletic, plusieurs clubs anglais auraient réclamé la démission de l'actuel président de la Premier League Gary Hoffman.

En poste depuis un an et demi, certains lui reprochent d'avoir accepté le rachat des Magpies à hauteur de 360 millions d'euros. De plus, Hoffman n'aurait pas assez d'influence à son poste. Cela pourrait donc le pousser vers la sortie. Le passage de Newcastle sous pavillon saoudien est loin de ravir les écuries du championnat anglais.