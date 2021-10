Un des médecins qui a aidé à sauver un supporter de Newcastle, salué en héros par tout un stade : "Un des plus beaux moments de ma vie"

Au-delà de la victoire des Spurs, la partie avait été marquée par une interruption à la 40e minute de jeu.

On a frôlé la catastrophe dans les gradins de St James' Park ce week-end, à l'occasion de la rencontre entre Newcastle et Tottenham.

Peu avant la pause, Sergio Reguilón avait prévenu l'arbitre après avoir remarqué la scène dans les gradins, avant qu'Eric Dier ne se précipite vers le banc pour demander au staff médical d'apporter un défibrillateur.

Plusieurs personnes sont alors venues en aide au supporter victime d'un malaise cardiaque, dont Tom Prichard : "Tout s'est passé si vite", a confié le médecin présente au match, à la BBC. "J'étais assis en tribune et j'ai remarqué qu'il se passait quelque chose. Les supporters appelaient les stewards et les secouristes et il y avait une dame qui faisait un massage cardiaque à quelqu'un", explique le docteur Prichard.

"Je suis alors allé donner un coup de main avec un ami également médecin. Heureusement, un médecin urgentiste est très rapidement arrivé", poursuit l'Anglais.

Tom Prichard a ensuite reçu une ovation lorsqu'il a regagné son siège : "Je me suis concentré sur le problème et quand je suis retourné à ma place, je n'avais aucune idée que le jeu avait été arrêté ni que nous étions encore en première mi-temps", poursuit celui qui travaille pour l'équipe de rugby des Newcastle Thunder et au centre de formation de Middlesbrough.

"Il n'y avait pas que moi. J'avais un autre ami médecin qui m'a aidé. Le médecin du club de Newcastle était là également, donc il n'y avait pas que moi. Mais lorsque je suis retourné à mon siège et que 10 000 supporters ont crié 'héros', c'était l'un des plus beaux moments de ma vie", ponctue le docteur Prichard.