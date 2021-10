Joao Cancelo après la lourde victoire de City à Bruges : "C'était une soirée très spéciale"

Manchester City n'a fait qu'une bouchée du Club de Bruges (1-5) ce mardi soir lors de la troisième journée de la Ligue des champions.

Joao Cancelo est en train de devenir l'un des meilleurs défenseurs latéraux du monde grâce à son élégance et à sa facilité d'exécution. Sa capacité à soutenir les attaquants et à fournir une autre option offensive donne à l'attaque de Manchester City une dimension que peu d'autres clubs possèdent. Il marque, distille des assist et défend parfaitement. Un arrière latéral moderne et complet. Et c'est le Portugais qui a inscrit le premier but de la partie.

"C'était une soirée très spéciale pour nous tous, pour moi aussi. La chose la plus importante est l'équipe. Cette victoire, nous la remportons grâce au travail que nous fournissons au quotidien. Nous sommes contents de prendre les trois points et des nombreux buts marqués. Nous avons évolué à un haut niveau", a expliqué Cancelo à l'issue de la rencontre.

© photonews

Il n'a pas tari d'éloges à l'égard de Phil Foden qui lui a distillé un caviar. Le Lusitanien a ensuite fait le reste en envoyant calmement le ballon entre les jambes de Simon Mignolet pour donner l'avantage à City à la demi-heure de jeu. "C'était une superbe passe de Phil. C'est un joueur fantastique et c'était une passe fantastique. Je ne suis pas surpris par sa passe. C'est un grand talent et il a beaucoup de compétences. C'est l'un des meilleurs jeunes joueurs avec lesquels j'ai joué. Il a un avenir prometteur et sera l'un des meilleurs au monde", a prévenu l'ancien joueur de la Juventus.