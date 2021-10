OFFICIEL: Ansu Fati prolonge au Barça, avec une clause libératoire astronomique

La prolongation d'Ansu Fati? C'est réglé pour le Barça. Quelques minutes après la victoire contre le Dynamo Kiev en Ligue des Champions, le club catalan confirme que le jeune attaquant a signé un nouveau contrat de six ans.

Un contrat qui, comme celui de Pedri (qui a prolongé la semaine dernière) comprend une clause libératoire astronomique d'un milliard d'euros.

✨ @ANSUFATI will have a release clause of €1 billion#DreamTeen