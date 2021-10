Officiel : Steve Bruce n'est plus l'entraîneur de Newcastle

Steve Bruce n'est plus l'entraîneur de Newcastle. D'un commun accord avec le club, le désormais ex-entraîneur des Magpies a décidé de rompre son contrat. Depuis le rachat de Newcastle, l'avenir de Bruce au St James Park s'écrivait en pointillés après deux saisons passées au poste de T1.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.



The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future.