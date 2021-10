🎥 L'asssit de Youri Tielemans sur la pelouse du Spartak

Buteur en championnat, passeur en Europa League...

Youri Tielemans a bien digéré son Final Four délicat. De retour en club, il avait inscrit un superbe but contre Manchester United, samedi après-midi. Mercredi soir, il a délivré un assist sur la pelouse du Spartak, en Europa League, contribuant à la remontada de Leicester City et au quadruplé de Patson Daka.