🎥 Le but de Cristiano Ronaldo qui a fait exploser Old Trafford

Les Red Devils ont pu compter sur CR7 pour terminer le travail, mercredi soir, contre l'Atalanta.

Mené 0-2, Manchester United a renversé l'Atalanta, mercredi soir, grâce à Rashford et Maguire, mais aussi grâce à CR7 qui a inscrit le but de la victoire, sur un centre de Luke Shaw, à dix minutes du terme. LE 137e but du Portugais en Ligue des Champions, record encore amélioré, et sa sixième réalisation avec le maillot des Red Devils depuis son retour à Old Trafford.