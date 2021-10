Pour le Classique, le PSG espère récupérer un absent

Le PSG se déplacera à Marseille ce dimanche soir.

Auteur d'un début de saison poussif, l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar (29 ans, 7 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a été contraint de déclarer forfait pour la réception de Leipzig (3-2) mardi en Ligue des Champions à cause d'une douleur aux adducteurs. Pour autant, le staff parisien ne se montre pas inquiet pour l'international brésilien, d'après les informations du quotidien L'Equipe ce jeudi.

En effet, contrairement à certaines erreurs réalisées par le passé, l'ancien joueur du FC Barcelone n'a pas forcé et n'a pas caché ce problème pour absolument jouer cette rencontre européenne. Ainsi, Neymar a probablement évité une blessure plus importante et a des chances de réintégrer le groupe de l'entraîneur Mauricio Pochettino pour le Clasico dimanche à Marseille en Ligue 1. Par rapport à son travail au quotidien, le PSG attend d'ailleurs le retour en grande forme de Neymar dans les prochaines semaines.