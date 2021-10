Jos Donvil quitte Anderlecht : "Ca ne s'est pas passé comme espéré"

La nouvelle réforme au sommet à Anderlecht coûte son poste à un homme : Jos Donvil, CEO du club.

Arrivé il y a un peu plus d'un an au poste de PDG du RSC Anderlecht, Jos Donvil va faire les frais d'une nouvelle restructuration du club. Peter Verbeke pourrait le remplacer dans un rôle de manager général et sportif, un peu comme Vincent Mannaert au Club de Bruges. "Je ne veux rien dire de négatif sur Anderlecht. La relation entre Wouter Vandenhaute, Peter Verbeke et moi-même s'est simplement moins bien passée qu'espéré", relativise Donvil dans Het Laatste Nieuws.

Pas d'amertume donc, de la part de celui qui était d'abord arrivé comme directeur opérationnel, puis avait remplacé Karel Van Eetvelt comme CEO en mars. "Je suis très heureux d'avoir pu travailler au RSCA. J'ai pu vivre mon rêve. Je ne blâme personne", affirme Jos Donvil.