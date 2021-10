Jules Van Cleemput: "Dommage de prendre ce but à la fin, mais on a bien géré"

Jules Van Cleemput estime que le Sporting de Charleroi a parfaitement géré sa rencontre à Seraing... jusque dans les arrêts de jeu.

Les Zèbres ont en tout cas rapidement fait la différence au Pairay. "Parfois ça tourne pour nous, parfois pas. Bruges, Malines, Courtrai, ce sont des matchs où on n'avait pas forcément eu la réussite. Là, on a trouvé le jeu et on a marqué des buts et c'est ce qui est important", insiste le défenseur carolo pour RCSC TV.

"On a très bien géré, on a bien joué au foot et on a marqué, donc c'est très bien", ajoute encore Jules Van Cleemput qui, regrette quand même le but concédé dans en toute fin de match. "On a un peu lâché à la fin. On gagne 3-0, il faut rester concentré. C'est dommage de prendre ce but, surtout pour Hervé Koffi, mais il faut surtout retenir le positif."