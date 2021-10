Luciano d'Onofrio a voulu reprendre un club de Jupiler Pro League

Luciano d'Onofrio semble de plus en plus proche d'un retour en Jupiler Pro League.

C'est Sacha Tavolieri qui a annoncé l'exclusivité ce matin. Il y a quelques semaines, Luciano d'Onofrio aurait approché l'AS Eupen et aurait proposé un montant de 8M€ pour reprendre le club, offre refusée par les dirigeants Eupenois.

S'il n'est pas certain à l'heure actuelle que l'ancien dirigeant du Standard retrouve le RSCL en fin de saison, son retour au premier plan en Jupiler Pro League semble de plus en plus proche.