Serie A : le fils de Diego Siemone plante un quadruplé face à la Lazio, la Fiorentina se remet sur les bons rails

Suite de la 9e journée de Serie A avec deux rencontres au programme avant les chocs de la soirée entre la Roma et Naples, puis l'Inter et la Juventus.

Fiorentina - Cagliari

Les choses vont mieux pour la Viola cette saison. 8e avant la rencontre, les hommes d'Italiano n'ont fait qu'une bouchée de Cagliari. Biraghi (21e) ouvrait le score sur penalty, suivi de González (42e) juste avant le repos puis Vlahovic (49e). La Fiorentina se reprend bien avant d'affronter la Lazio.

Verona - Lazio

Un quadruplé de Giovanni Simeone (30e, 36e, 62e et 92e) permet au Verona de corriger la Lazio. Immobile (46e) réduisait le score et pensait remettre les visiteurs dans le match, mais c'était le jour du fils de Diego Siemone dont les quatre réalisations permettent à Vérone de l'emporter et se donner de l'air en bas de classement.