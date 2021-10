Deux noms se détachent pour prendre la succession de Solskjaer

Alors qu'officiellement le Norvégien est toujours en place.

La pression devient de plus en plus forte pour l'entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjær. Déjà très contesté depuis plusieurs semaines, le technicien norvégien se retrouve logiquement en grand danger après l'humiliation subie à Old Trafford contre Liverpool (0-5) dimanche en Premier League.

Sans surprise, des premières rumeurs apparaissent pour éventuellement le remplacer à la tête des Red Devils avec notamment les noms de Zinédine Zidane et d'Antonio Conte, d'après les informations du journal italien le Quotidiano Sportivo ce lundi. Actuellement libres, les deux hommes incarnent des pistes prestigieuses pour tenter de relancer MU, 7e du classement en championnat à 8 points du leader, Chelsea. Reste désormais à connaître les vraies intentions des dirigeants mancuniens avec Solskjær, sous contrat jusqu'en juin 2024.