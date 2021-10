Hatem Ben Arfa déçu par l'Olympique de Marseille

En clôture de la 11e journée de Ligue 1 dimanche, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se sont neutralisés (0-0).

Pourtant en supériorité numérique après l'expulsion d'Achraf Hakimi à la 57e minute de jeu, l'OM a eu du mal à s'imposer et à être conquérant. Un comportement qui a déçu Hatem Ben Arfa.

"J'ai aimé la première période des Parisiens dans le sens où on sentait qu'ils maîtrisaient le match. Ils ont un peu péché dans la finition mais, dans l'ensemble, ils étaient sereins. (...) En revanche, je n'ai pas retrouvé le Marseille des matchs précédents dans les ambitions, comme s'il avait peur des contres parisiens. Ce n'était pas l'OM qui m'a fait kiffer depuis le début de saison. L'OM a abordé le match davantage en mode victime que conquérant. Et même à onze contre dix, les Marseillais n'étaient pas davantage conquérants. (...) Oui, je trouve que l'OM a manqué son match. D'habitude, les matchs de l'OM sont beaux à voir. Pas dimanche soir. On dirait que l'OM a renié son état d'esprit", a regretté l'ancien joueur des deux clubs pour L'Equipe.