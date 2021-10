Le coach du Beerschot admiratif : "Anderlecht joue comme Manchester City"

Javier Torrente est arrivé il y a un mois au Beerschot, et son équipe n'a inscrit ses premiers buts que ce dimanche à Anderlecht. En vain, mais il y avait un peu d'amélioration du côté de la lanterne rouge.

Javier Torrente est arrivé avec une étiquette : celle d'ancien adjoint de Marcelo Bielsa, très peu connu par chez nous. Son football n'est pas encore clairement mis en place au Beerschot, mais il a au moins paru capable d'amener un peu de folie en seconde période, avec deux buts à la clef - les deux premiers depuis son arrivée. "Félicitations à notre adversaire, une équipe de haut niveau. C'était un plaisir d'être ici", entame Torrente, en espagnol, en conférence de presse.

"Nous avons beaucoup essayé, et de temps en temps nous parvenions à sortir de leur pressing en première période, mais il y avait trop d'erreurs au milieu de terrain notamment. Cela dit, le match n'était pas hors de contrôle", estime-t-il. "Il y a ensuite ce penalty, je dois revoir les images, mais c'est dommage d'encaisser là-dessus". Javier Torrente y va ensuite d'un beau compliment : "Anderlecht m'a fait penser à Manchester City en termes de contrôle dans le jeu".

La seconde période partira un peu dans tous les sens, et la qualité du RSCA lui permettra de prendre naturellement le dessus. "Nous faisons un changement à la pause, pour modifier notre approche, et derrière nous prenons un but sur phase arrêtée. Dommage. Mais la seconde mi-temps était très ouverte et agréable pour le public", souligne le nouveau coach des Rats.