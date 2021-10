Les incidents lors d'ASSE-Angers ne resteront pas impunis

Vendredi passé, la rencontre entre Saint-Etienne a commencé avec une heure de retard en raison de débordements en tribunes.

Si le match avait finalement eu lieu, les supporters de l'ASSE avaient manifesté leur mécontentement à l'encontre de leurs joueurs et surtout de l'entraîneur Claude Puel, lançant de nombreux fumigènes et engins pyrotechniques sur la pelouse durant l'échauffement et empêchant ainsi la rencontre de débuter à l'heure.

Saint-Etienne (lanterne rouge) et Angers avaient ensuite partagé l'enjeu, les Verts rattrapant un retard de deux buts (2-2). Mais on n'en restera pas là : la commission de discipline de la LFP se réunissait ce lundi et la décision devrait tomber le 17 novembre concernant d'éventuelles sanctions. En attendant, la commission a décidé d'un huis-clos à titre conservatoire, ce qui signifie que Geoffroy-Guichard sera à huis-clos pour le match du 7 novembre (Clermont). Aucun supporter stéphanois ne sera accepté à Metz le 30 octobre non plus.