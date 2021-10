🎥 Une légende américaine fait ses adieux

La dernière saison de la légendaire joueuse américaine a été marquée mardi par son ultime rencontre avec la sélection US, dans la nuit de mardi à mercredi.

Carli Lloyd mettra un terme à sa carrière en fin de saison. Ses adieux ont commencé mardi avec sa toute dernière apparition sous le maillot des États-Unis (316 sélections), après avoir été remplacée à la 65e minute, lors de la rencontre amicale face à la Corée (6-0), par Alex Morgan, une autre grande figure de Team USA.

Elle avait effectué ses débuts en sélection lors d'un match contre l'Ukraine le 10 juillet 2005, est l'une des plus grandes joueuses de l'histoire du football féminin. Elle est la seule joueuse à avoir réalisé un triplé en finale d'une Coupe du monde, réussissant cet exploit durant les 16 premières minutes de la finale de 2015 remportée contre le Japon (5-2).

👏👏 @CarliLloyd walks off the field for the last time in a @USWNT jersey 🇺🇸 pic.twitter.com/GTGo4FzVCb — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 27, 2021

"Ce fut une longue carrière, et je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de choses à dire", a déclaré la joueuse âgé de 39 ans après la rencontre. Je veux remercier tous les fans, les sceptiques, les critiques, tout le monde - vous m'avez poussée à aller toujours plus loin et je vous en suis extrêmement reconnaissante. Ce fut un honneur de pratiquer ce beau sport. J'espère que vous savez que j'ai donné tout ce que j'avais pour chacun d'entre vous", a-t-elle ajouté.