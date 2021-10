Plusieurs changements dans le onze sérésien pour le match de Coupe

Ce mercredi soir (20h), le RFC Seraing accueille Saint-Trond lors des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Jordi Condom a prévenu qu'il ferait des changements dans son onze et qu'il donnerait du temps de jeu à plusieurs joueurs qui n'ont pas eu l'opportunité de se montrer beaucoup jusqu'à maintenant.

Morgan Poaty et Ablie Jallow ne font pas partie de la liste et sont donc ménagés. Parmi les changements déjà connus, il est acté que Galjé sera aligné dans le but. Del Fabro, Pierrot et Faye devraient également débuter la rencontre. Lahssaini, qui n’était finalement pas dans le groupe face aux Carolos, pourrait avoir quelques minutes de jeu au même titre que Cachbach.

Le groupe : Galjé, Dietsch, Mignon, Del Fabro, Nadrani, Boulenger, Faye, Spago, Denuit, Mansoni, Kilota, D’Onofrio Cissé, Pierrot, Lahssaini, Cachbach, Bernier, Marius, Mikautadze, Silini