L'entraîneur du FC Astana, Andrey Tikhonov a été suspendu deux ans

Le technicien russe a quitté le terrain avec son équipe lors d'un match de championnat, et cela lui coûte cher.

En déplacement sur la pelouse du Kairat Almaty comptant pour la 25e journée (1-0), le FC Astana n'était pas d'accord avec une décision de l'arbitre. Menés au score (1-0), les visiteurs sont alors rejoint leur vestiaire, mais ne sont pas revenus pour jouer la seconde période. Ils ont finalement repris le match après un certain temps.

Alors que l'entraîneur russe du FC Astana, Andrey Tikhonov n'était pas à l'origine de la fronde des joueurs comme le confirme le média Championnat, celui-ci a écopé de deux ans de suspension, effective depuis le 25 octobre. La commission de discipline et de contrôle kazakh lui reproche une "violation des principes du fair-play ", ainsi qu'un "manque de respect envers l'adversaire, l'organisateur du match, les officiels du match et les spectateurs ". Cette sanction est valable dans les compétitions dont la Fédération kazakhe et la Ligue kazakhe sont organisatrices ou partenaires.