Mikel Arteta apprécie les prestations de William Saliba

Les prestations de William Saliba, prêté par Arsenal à Marseille, sont suivies de très près à Londres.

Prêté par Arsenal à Marseille, William Saliba compte déjà douze titularisations toutes compétitions confondues cette saison et a su se rendre indispensable à Jorge Sampaoli.

Outre-Manche, les prestations du défenseur central de 20 ans sont analysées avec beaucoup d'attention: "On est en contact permanent avec Saliba. Edu et Ben Knapper (le responsable des prêts) étaient au match contre Paris pour l'observer et garder le contact. Il y a de la place pour lui chez nous. Tout dépendra de l'avenir d'autres joueurs mais ce n'est pas le moment" a déclaré Mikel Arteta en conférence de presse.

Titulaire à Arsenal la saison prochaine?

"C'est une décision que nous prendrons cet été. Évidemment, c'est notre joueur et, naturellement, nous nous mettrons un jour ou l'autre autour d'une table pour discuter de la meilleure solution pour l'année prochaine" poursuit l'entraineur espagnol.

William Saliba pourra-t-il prendre la place de Gabriel ou de White la saison prochaine dans le onze titulaire des Gunners?