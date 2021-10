Clement doit gérer la concurrence: "Je dois faire des choix compliqués"

Cette semaine, certains joueurs comme Bas Dost se sont mis en évidence. Mais sur le terrain, il n'y a que onze places.

Cette semaine, Bas Dost a été titulaire pour la première fois depuis le 1er août. Pour fêter cela, Dost a marqué deux buts, ce qu'il attendait depuis la première journée de championnat et son penalty contre Eupen. Mais Clement l'assure: Dost n'est pas mis de côté.

"Vous aimez parler des 19 joueurs qui ne jouent pas sur les 30. Mais la saison est longue, nous avons beaucoup d'objectifs et ici au club tout le monde en est conscient. Le Club de Bruges veut écrire l'histoire et son histoire. De plus, ce n'est pas compliqué d'avoir Bas Dost dans son noyau, il a la bonne mentalité".

Cette semaine, l'ancien du Sporting Lisbonne a donc marqué deux buts, mais est-ce que ces deux réalisations vont tout changer pour lui, qui sera en fin de contrat en fin de saison: "Il n'a pas seulement reçu des minutes de temps de jeu contre Deinze, il jouera encore des rencontres d'ici la fin du championnat, du moins s'il montre ce qu'il faut à l'entraînement. Je dois faire des choix difficiles, plus difficiles qu'il y a deux mois, car tout le monde est concerné par notre projet".

Il faudra voir en fin de saison si la façon de gérer le noyau du Club aura été la bonne pour écrire l'histoire du Club.