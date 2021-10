Enzo Scifo revient sur son limogeage de Mouscron : "Ce club n'a pas de structure"

Mouscron a surpris tout le monde cet été en annonçant son staff technique pour cette saison. Mais les deux frères Mpenza et Enzo Scifo ont déjà été renvoyés.

Mouscron s'est imposé 0-2 contre Virton vendredi soir, mais reste à la dernière place avec six points. Cette dernière place, ils ne parvenaient pas non plus à s'en débarasser sous Scifo. Même si l'ancien entraîneur de Mouscron s'est rendu compte que ce ne serait pas un processus difficile.

"Mouscron était mourant, nous avons relevé le défi de reconstruire le club, mais après quelques semaines, vous entendez des membres du conseil d'administration dire que nous serions promus", soupire-t-il à Het Nieuwsblad. "Ce club n'a pas de structure, seulement des membres du conseil d'administration qui pensent qu'ils le sont."

Scifo a quitté le club après un 2 sur 21. "Je pense que c'est trop peu. Mais sur trois matchs nous avons eu, par exemple, 12 cas positifs de coronavirus. Construire une équipe prend du temps, un conseil d'administration doit le savoir. Pour faire plaisir aux supporters, nous avons dû partir", conclut Scifo.