Zlatan cartonne, le Milan AC rejoint le Napoli

Zlatan Ibrahimovic aura été l'homme clé du choc du week-end italien.

AS Roma accueillait le Milan AC dans le choc de la onzième journée de Serie A et Zlatan Ibrahimovic en a profité pour s'illustrer. Le Suédois avait ouvert le score en première période sur coup-franc, il a crû doubler la mise, mais son but a été invalidé par le VAR et il a finalement provoqué le penalty du 0-2 avant de céder sa place à Olivier Giroud.

Un penalty transformé par Franck Kessié pour donner de l'air aux Rossoneri. Theo Hernandez a ensuite été exclu et Milan a terminé la rencontre en infériorité numérique, mais les Milanais ont résisté à leurs adversaires romains (0-2).

L'AC Milan rejoint donc l'AC Milan en tête du championnat avec 31 unités, sept de plus que l'Inter, troisième. L'AS Roma pointe à la cinquième place avec 19 points.